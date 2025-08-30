Une opportunité de suite pour Red Sonja

Le trailer de Red Sonja a plutôt divisé les fans lorsqu'il a été dévoilé il y a quelques semaines. Et au cinéma, c'est un petit peu la même musique. Les critiques tournent entre le "pas génial" et le "moyen" tandis que le film en est à 56% sur Rotten Tomatoes. Un score assez discutable mais qui, cela dit, peut être considéré comme étant une véritable victoire si on part du principe que l'ancien opus, celui des années 80, se tape un beau 23% sur ce même site.

Tout cela pour dire que non, la nouvelle aventure de Red Sonja, visiblement, ce n'est pas incroyable. Pourtant, nous apprenons aujourd'hui que les producteurs étaient suffisamment confiants pour mettre en place une opportunité de suite. Non, ce n'est pas une scène post-générique mais cela reste bien une séquence supplémentaire après un fondu au noir, où Sonja participe à un jeu à boire avec d'autres guerriers dans une taverne. Après sa victoire, Osin l'Intouchable entre et annonce à son ancien chef qu'on a de nouveau besoin d'elle.

Bien sûr, cette fin peut faire office de fin ouverte, en mode "le combat continue et ne s'arrête jamais" mais il est rare que cette option soit choisie au cinéma. Dans le doute, nous allons donc plutôt miser sur l'hypothétique suite.

Pour rappel, Red Sonja est disponible au format digital depuis hier aux Etats-Unis.