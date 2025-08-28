  1. Accueil
Votre avis sur Red Sonja

28 Aout 2025 par Jeff 0
Votre avis sur Red Sonja

Le film Red Sonja a été ajouté à notre base de données. Fan de la chasseresse rousse la plus connue au monde, de bikini en cotte de maille ou de tout ce qui touche au médiéval, vous pouvez maintenant noter/commenter la fiche du film. Vous pouvez également le recommander (ou non) afin de guider vos camarades.

 

Totalement sous la coupe d'un tyran maléfique qui souhaite détruire ses proches, la chasseresse barbare Red Sonja doit former un groupe de guerriers improbables pour affronter Draygan et sa dangereuse épouse, Annisa.

Pour les intéressés, c'est par ici !

Bien sûr, vous pouvez également nous donner votre avis ici-même. 

Fiche Technique

Red Sonja

Sortie : 13 Aout 2025
Pas de note
Réalisé par
  • MJ Bassett
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Totalement sous la coupe d'un tyran maléfique qui souhaite détruire ses proches, la chasseresse barbare Red Sonja doit former un groupe de guerriers improbables pour affronter Draygan et sa dangereuse épouse, Annisa.


Voir la Fiche

