Le Roi Lion revient en comics

10 Septembre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
L'éditeur Dynamite va proposer un comics basé sur les films Disney Le Roi Lyon, notamment sur le premier. En effet, la série va explorer la relation entre Mufasa et le jeune Simba, donc bien avant l'ascension de Scar au pouvoir. Les lecteurs suivront le père et le fils alors qu’ils parcourent les vastes Terres du Royaume, affrontant des menaces venues de l’extérieur ainsi que des tensions au sein de leur propre meute. Le titre sera écrit et dessiné par Edwin Galmon, une première pour ce vétéran des couvertures pour la ligne Disney de Dynamite (Lilo & Stitch, Terminator). La série sera accessible à toute la famille, et introduira aussi de nouveaux personnages. Sortie prévue en novembre.

