Plus de détails sur Rick and Morty: The End

Mercredi dernier, Oni Press annonçait la fin pour Rick and Morty. Nous en savons désormais plus derrière ce teaser. Il s'agira d'une mini-série en 6 numéros intitulée Rick and Morty: The End. Elle s’inspire directement de l’événement Rick and Morty vs. The Universe de cet été, sauf que cette fois, Rick et Morty ne font pas seulement face à des défis impossibles : ils affrontent littéralement la fin de tout… y compris l’un contre l’autre.

Après une décennie d’aventures et plus de 100 numéros, le scénariste Daniel Kibblesmith (Loki) et le dessinateur Jarrett Williams (Speed Force) dirigent le duo vers une possible conclusion :

Rick Sanchez, recherché dans toutes les réalités, a une prime si énorme qu’elle attire tous les types de chasseurs imaginables : militaires, pirates, mafieux, chasseurs de primes, et même clowns de cirque. Le seul à avoir une vraie chance de l’attraper ? Son petit-fils, Morty. Mais Morty n’est pas seul dans cette chasse : “Space Beth” Smith s'en rapproche aussi, et elle ne se soucie pas de savoir si Rick en réchappera vivant.

Rick and Morty: The End #1 sortira le 3 décembre prochain.