Changement de costume pour Captain France dans Captain America

09 Septembre 2025 par Adrien L. 0 ScreenRant
Nous vous avions présenté Captain France en août, dont l'apparition est prévue dans le Captain America #6 de décembre. Le costume a cependant posé quelques problèmes aux lecteurs français. En effet, son symbole, se trouvant sur le torse, était une fleur de lys, symbôle de royauté. J'utilise le passé, car Marvel a légèrement changé le design pour faire disparaitre la fleur, et le remplacer par les couleurs du drapeau français dans un symbole hexagonal évoquant les frontières de la France. Fini donc le symbole de la monarchie française qui rentrait probablement en contradiction avec le personnage voulu par Chip Zdarsky, le scénariste. Voici le costume corrigé par Valerio Schiti :


Pour rappel, la précédente version abandonnée :

