Frank Grillo, quel avenir en Rick Flag dans le DCU et quel avenir en Crossbones dans le MCU

C'est lors d'une discussion avec GQ que Frank Grillo s'est exprimé sur son personnage de Rick Flag Sr. Plus particulièrement, on lui a demandé ce que l'avenir reservait à son personnage. Visiblement, on devrait le voir sur un gros projet. C'est en tout cas ce que James Gunn lui aurait dit lors de la première de Peacemaker. Voici ce que Grillo a déclaré :

Nous étions à la première, et je me suis dit : C'est cool. Comme si j'étais vraiment plongé dans cet univers. Et c'est pourquoi j'adore Gunn : nous étions à la fête après la première, et il s'est penché en avant et m'a dit : Tu sais ce qui arrive ensuite, n'est-ce pas ? Et je réponds : Non. Il dit : Nous avons quelque chose de grand en préparation - et tu es concerné. Je ne sais pas ce que c'est, mais il sait que, peu importe la raison pour laquelle il a besoin de moi, dans n'importe quel titre que ce soit, je suis partant. Mes agents le savent, quand l'appel arrive, il suffit de dire oui et nous réglerons le reste plus tard. Je me sens très chanceux d'avoir d'une manière ou d'une autre accroché mon wagon à son train. Je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, alors, à ce stade de ma vie, je suis juste si heureux que cela soit arrivé.

Pour l'anecdote, on notera également qu'il s'est exprimé sur le personnage de Crossbones. Plus précisément, il échange fréquemment avec son fils sur le sujet car ce dernier va fréquemment le voir pour lui dire papa, papa, tu as vu, Crossbones est dans tel comics, tel comics. A cela, l'acteur lui répond que ce n'est plus vraiment Crossbones, qu'ils ont besoin d'un Crossbones plus jeune.