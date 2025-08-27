[Sorties Comics] Vendredi 29 Aout

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour





(1) Batman No Man’s Land partie 2 Urban Comics Les différents clans de Gotham se partagent toujours la cité dévastée par un tremblement de terre. Coupée du reste des États-Unis, la ville devient une plaque tournante du marché noir, organise des combats clandestins... Pris au piège de ses pires ennemis, Batman doit appeler à la rescousse ses fidèles alliés : Azrael, Robin, Nightwing et Catwoman. Chacun se retrouve avec une mission à accomplir. De son côté, le Joker se découvre une nouvelle conquête en la personne de Harley Quinn.

Contenu vo : Legends of the Dark Knight #120-122, Batman Chronicles #17, Batman: Shadow of the Bat #88-90, Azrael #56-58, Batman #568-570, Detective Comics #735-737, Nightwing #35-37, Catwoman #72-74, Robin #68-70, Batman: Harley Quinn #1, Batman: No Man's Land Secret Files #1. Prix : 45€ Les différents clans de Gotham se partagent toujours la cité dévastée par un tremblement de terre. Coupée du reste des États-Unis, la ville devient une plaque tournante du marché noir, organise des combats clandestins... Pris au piège de ses pires ennemis, Batman doit appeler à la rescousse ses fidèles alliés : Azrael, Robin, Nightwing et Catwoman. Chacun se retrouve avec une mission à accomplir. De son côté, le Joker se découvre une nouvelle conquête en la personne de Harley Quinn.

Contenu vo : Legends of the Dark Knight #120-122, Batman Chronicles #17, Batman: Shadow of the Bat #88-90, Azrael #56-58, Batman #568-570, Detective Comics #735-737, Nightwing #35-37, Catwoman #72-74, Robin #68-70, Batman: Harley Quinn #1, Batman: No Man's Land Secret Files #1.





(2) Batman Silence 2 – Chapitre 2 Urban Comics Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir.

Contenu vo : Batman #159 Prix : 5.9€ Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir.

Contenu vo : Batman #159





(1) Batman Superman World’s Finest tome 6 Urban Comics Quand Eclipso, manifestation physique de la colère divine, parvient à se libérer de sa prison, sa vengeance ne tarde pas à faire rage ! Le puissant agent du chaos ravage tout sur son passage, et en profite pour posséder les membres de la Ligue de Justice. Face au carnage, Batman et Superman se dressent, et doivent faire appel à d'anciens alliés pour espérer vaincre leur ennemi. Mais pourront-ils résister à leur tour à la possession d'Eclipso ?

Contenu vo : Batman / Superman: World's Finest (2022) #30-34 Prix : 20.5€ Quand Eclipso, manifestation physique de la colère divine, parvient à se libérer de sa prison, sa vengeance ne tarde pas à faire rage ! Le puissant agent du chaos ravage tout sur son passage, et en profite pour posséder les membres de la Ligue de Justice. Face au carnage, Batman et Superman se dressent, et doivent faire appel à d'anciens alliés pour espérer vaincre leur ennemi. Mais pourront-ils résister à leur tour à la possession d'Eclipso ?

Contenu vo : Batman / Superman: World's Finest (2022) #30-34





(4) Justice League Of America – La Saga de Red Tornado (2006) Urban Comics Après une crise cataclysmique, la Ligue de Justice s'apprête à renaître de ses cendres. Batman, Superman et Wonder Woman reforment le groupe mythique et y invitent des membres de longue date comme de nouveaux venus. Alors que Red Arrow et Hawkgirl font leur entrée, l'androïde Red Tornado est pris pour cible par un mystérieux ennemi.

Contenu vo : Justice League of America #0 et #1-12 + Justice Society of America #5-6 Prix : 31€ Après une crise cataclysmique, la Ligue de Justice s'apprête à renaître de ses cendres. Batman, Superman et Wonder Woman reforment le groupe mythique et y invitent des membres de longue date comme de nouveaux venus. Alors que Red Arrow et Hawkgirl font leur entrée, l'androïde Red Tornado est pris pour cible par un mystérieux ennemi.

Contenu vo : Justice League of America #0 et #1-12 + Justice Society of America #5-6



Peacemaker Tries Hard Urban Comics

Pas de note Après avoir été libéré de la Suicide Squad, Christopher Smith, alias Peacemaker, veut se racheter et essayer de faire des trucs de super-héros normaux, pour changer. Et lorsqu'il vient au secours du chien le plus mignon qu'il ait jamais vu en démantelant un réseau terroriste, il trouve enfin l'amour inconditionnel dont il a été privé toute son existence. Une nouvelle vie semble s'offrir à lui... jusqu'à ce que son chien soit kidnappé par un super-vilain qui veut contraindre Peacemaker à exécuter ses plans ultra violents et ultra peu héroïques... Peacemaker mettre-t-il ses talents si particuliers au service de ce criminel, ou parviendra t-il à s'ouvrir une autre voie, à grands coups de balles dans la tête et de coups de pied dans les b***** ?

Contenu vo : Peacemaker Tries Hard! #1-6 Prix : 18.49€ Après avoir été libéré de la Suicide Squad, Christopher Smith, alias Peacemaker, veut se racheter et essayer de faire des trucs de super-héros normaux, pour changer. Et lorsqu'il vient au secours du chien le plus mignon qu'il ait jamais vu en démantelant un réseau terroriste, il trouve enfin l'amour inconditionnel dont il a été privé toute son existence. Une nouvelle vie semble s'offrir à lui... jusqu'à ce que son chien soit kidnappé par un super-vilain qui veut contraindre Peacemaker à exécuter ses plans ultra violents et ultra peu héroïques... Peacemaker mettre-t-il ses talents si particuliers au service de ce criminel, ou parviendra t-il à s'ouvrir une autre voie, à grands coups de balles dans la tête et de coups de pied dans les b***** ?

Contenu vo : Peacemaker Tries Hard! #1-6



The Weatherman tome 3 Urban Comics

Pas de note Nathan Bright, présentateur météo local, a été contraint de se faire passer pour le célèbre terroriste Ian Black. Mais qui est Ian Black ? Les réponses pourraient être la clé pour sauver le monde et Nathan aussi. Mais Nathan mérite-t-il d'être sauvé ? L'humanité mérite-t-elle d'être sauvée ?

Contenu vo : The Weatherman Volume 3 #1-7 Prix : 24.99€ Nathan Bright, présentateur météo local, a été contraint de se faire passer pour le célèbre terroriste Ian Black. Mais qui est Ian Black ? Les réponses pourraient être la clé pour sauver le monde et Nathan aussi. Mais Nathan mérite-t-il d'être sauvé ? L'humanité mérite-t-elle d'être sauvée ?

Contenu vo : The Weatherman Volume 3 #1-7



MARVEL : EDITION SPECIALE MAILLOTS DE BAIN - AMIS, ENNEMIS & RIVAUX Panini Comics

Pas de note Tim Seeley, Tony Fleecs, Nick Bradshaw, collectif



Roxxon Comics récidive avec son Spécial Maillots de Bain non autorisé ! La Guêpe est sur le coup et saisit l'occasion pour les héros Marvel de faire leurs propres shootings photo maillots de bain dans le monde entier ! Mais rassurez-vous, fidèles lecteurs, nous savons ce que vous cherchez vraiment ! Ce numéro spécial géant regorge de superbes illustrations, mais avec une histoire pour que vous puissiez faire semblant de le lire…

(Contient les épisodes Marvel Swimsuit Special (2025) 1, inédit) Prix : 5.99€ Tim Seeley, Tony Fleecs, Nick Bradshaw, collectif



Roxxon Comics récidive avec son Spécial Maillots de Bain non autorisé ! La Guêpe est sur le coup et saisit l'occasion pour les héros Marvel de faire leurs propres shootings photo maillots de bain dans le monde entier ! Mais rassurez-vous, fidèles lecteurs, nous savons ce que vous cherchez vraiment ! Ce numéro spécial géant regorge de superbes illustrations, mais avec une histoire pour que vous puissiez faire semblant de le lire…

(Contient les épisodes Marvel Swimsuit Special (2025) 1, inédit)