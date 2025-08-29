  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Dernières Lectures #6 (Batman : Off World, Jenny Sparks, Robin The Boy Wonder, Frankenstein...)

Dernières Lectures #6 (Batman : Off World, Jenny Sparks, Robin The Boy Wonder, Frankenstein...)

29 Aout 2025 par Jeff 0
Dernières Lectures #6 (Batman : Off World, Jenny Sparks, Robin The Boy Wonder, Frankenstein...)

Retour sur nos dernières lectures avec :

- Batman : Off World

- Jenny Sparks

- Robin The Boy Wonder

- Frankenstein ou le Prométhée morderne

- À la ligne

- Lucky Luck : La belle province

 

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Frank Grillo, quel avenir en Rick Flag dans le DCU et quel avenir en Crossbones dans le MCU

Frank Grillo, quel avenir en Rick Flag dans le DCU et quel avenir en Crossbones dans le MCU

29 Aout 2025

Deux personnages, deux directions opposées

[Sorties Comics] Vendredi 29 Aout

[Sorties Comics] Vendredi 29 Aout

29 Aout 2025

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

[Sorties Comics] Mercredi 27 Aout

[Sorties Comics] Mercredi 27 Aout

27 Aout 2025

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire