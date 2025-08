Fantastic Four: First Steps : vers une fin de course à 570 millions de dollars

Selon les premières estimations, le film Marvel The Fantastic Four: First Steps devrait terminer son voyage dans les salles obscures aux alentours de 570 millions de dollars. Un score calculé selon les résultats déjà obtenus qui, malgré une belle baisse de fréquentation pour sa deuxième semaine, a obtenu des chiffres tout à fait corrects jusque-là. Après tout, en deux semaines, il est déjà passé devant ce que Thunderbolts* a réalisé durant toute la durée de son exploitation. Et au moment où j'écris ces lignes, il y a de grandes chances qu'il soit également passé devant Captain America: Brave New World.

Voici les derniers chiffres dévoilés pour le sol US :

First Steps : 198.4 millions

Thunderbolts* : 190.2 millions

Brave New World : 200.5 millions

A l'international, on est également pas mal du tout puisque le film en est en 170.3 millions de dollars, faisant passer le total du film à 368.7 millions de dollars pour le moment.

A titre de comparaison, on estime que le film Marvel devrait réaliser 100 millions de dollars que moins que Superman. D'un autre côté, on estime aussi que ce dernier a coûté 50 millions de plus.