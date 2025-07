Jensen Ackles, Erin Moriarty et Eric Kripke s'expriment sur The Boys

Bizarrement, Ackles n'est pas trop chaud pour que sa fille regarde The Boys

Dernièrement, deux acteurs et le créateur de la série The Boys, adaptation du comics éponyme, ont pris la parole. La première personne est Erin Moriarty (Starlight) qui s'est exprimée suite à la fin de tournage de la saison 5 et donc, par extension, la fin de tournage de la série.

Voici ce qu'elle a déclaré :

Honnêtement ? Fuck le "ne pleure pas parce que c'est terminé, pleure parce que c'est arrivé". Les larmes sont venues. Les posts sont tombés. J'ai dit au revoir à la plupart des membres de ma famille de travail aujourd'hui et je serai prête à en sourire quand je serai prête à en sourire. A ma famille The Boys : je vous aimerai toujours, bande de conn***.

La deuxième personne est Jensen Ackles qui s'est exprimé sur le fait de retrouver Jared Padalecki et Misha Collins devant la caméra (les trois ont travaillé ensemble sur Supernatural des années durant) :

C'était bizarre. C'était comme si j'avais invité mes amis chez quelqu'un d'autre pour le diner. J'étais du genre "les mecs, ne me faites pas avoir l'air d'être mauvais. Je dois rester ici". Ils étaient incroyables. J'ai hâte d'en parler plus parce que c'était une expérience assez unique.

Ensuite, l'acteur s'est exprimé sur le fait que leur fille aînée voulait voir de plus en plus de projets de son père :

Elle me supplie de pouvoir regarder Countdown, alors je vais peut-être la laisser faire. Je vais peut-être devoir passer certains passages. Je pense qu'elle pourrait avoir l'âge de regarder Supernatural, tout doucement.

Quant au fait de regarder The Boys, il a répondu Je ne veux jamais qu'elle regarde ! Peut-être quand elle aura trente ans.

Un petit tour sur wikipédia nous apprend que sa fille aînée n'a que douze ans. Elle a donc encore de la marge avant de voir The Boys.

Dans un autre contexte, le créateur s'est exprimé sur le final de la série. Visiblement, il s'agit d'une source de stress :

Je ressens une certaine terreur au moment d'un final de série. On peut compter sur une, peut-être deux mains, les véritables grandes fins de série... le cimetière est littéralement rempli de terribles fins de série.

De votre côté, comment imaginez-vous la saison 5 ? Pensez-vous que le final sera de qualité ?