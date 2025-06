Les planches de Doomed 2099 #1 se dévoilent

En juillet, c'est Doom Vs Doom !

Fin novembre, Marvel Comics a annoncé Doomed 2099 #1, un one-shot écrit par Frank Tieri et sera dessiné par Delio Diaz. Le but ? Confronter le Doom du futur à "notre Doom" soit celui qui est actuellement l'Empereur du monde (en plus d'en être le Sorcier Suprême). Aujourd'hui, ce sont quelques planches du futur numéro qui ont été dévoilés. Les voici :

L’avenir est condamné !

Le monde est le monde de Doom... Mais cela inclut-il le monde qui n’est pas encore ? Une coalition du futur - comprenant OLD MAN LOGAN, RACHEL SUMMERS PHOENIX, BISHOP, COSMIC GHOST RIDER, THE MAESTRO et DEATHLOK disent le contraire. Mais l’arrivée de Doom 2099 va-t-elle changer les chances du nouveau Sorcier Suprême ? Est-il là pour soutenir son passé... Ou le détruire pour toujours ?

Le numéro sortira le 23 juillet.