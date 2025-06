Twitch du vendredi 13/06 : TMNT x Naruto, Docteur Who, One World Under Doom et plus

Bonsoir à tous !

Exceptionnellement, le prochain live Twitch n'aura pas lieu jeudi mais vendredi ! Pour débuter ce nouveau live, nous commencerons par parler nos dernières lectures. Il y aura du Batman, du manga et un classique de la littérature, entre autre. Nous continuerons avec le deuxième numéro de notre cycle One World Under Doom avec, cette fois, un focus sur la série Thunderbolt: Doomstrike. Après cela, nous aurons un petit sujet hors comics puisque nous donnerons notre avis sur la dernère saison de Docteur Who. Enfin, nous terminerons par une analyse d'un crossover qui était attendu de pied ferme et qui vient de s'achever aux Etats-Unis : Teenage Mutant Ninja Turtles x Naruto.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity