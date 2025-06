[Sorties Comics] Mercredi 11 Juin

Panini Comics



Jim Starlin, George Pérez…



Il y a des années, Thanos s’est lancé dans une croisade génocidaire pour s’attirer les faveurs de la Mort, et Adam Warlock s’est sacrifié pour l’arrêter. Le Titan Fou est de retour, à la recherche des Joyaux de l’Infini. S’il les réunit, un claquement de doigt suffira pour éliminer la moitié de l’univers !

(Contient les épisodes US Silver Surfer (1987) 34-38, 40, 44-60, Thanos Quest -1990) 1-2, Infinity Gauntlet (1991) 1-6, Cloak & Dagger (1990) 18, Spider-Man (1990) 17, Incredible Hulk (1962) 383-385, Doctor Strange: Sorcerer Supreme (1988) 31-36, Quasar (1989) 26-27 et Sleepwalker (1991) 7, précédemment publiés dans MARVEL GRAPHIC NOVEL : THANOS VS SILVER SURFER – LA RENAISSANCE DE THANOS, MARVEL GRAPHIC NOVEL : THANOS VS MEPHISTO, MARVEL GRAPHINC NOVEL : THANOS VS SILVER SURFER – DES SECRETS BIEN GARDÉS, MARVEL COLLECTION : LA QUÊTE DE THANOS, MARVEL MUST-HAVE : LE GANT DE L'INFINI, MARVEL ANTHOLOGIE : JE SUIS THANOS, HULK : L'INTÉGRALE 1991, Nova 161, 174-183 et inédits)

Prix : 90€