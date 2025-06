Dakota Johnson s'exprime sur l'échec Madame Web

Sony et les films du spiderverse, c'est toute une histoire. Une histoire que peu de monde a apprecié notamment à cause des films spin-off de Spider-Man. C'était à tel point que Sony a décidé d'arrêter là les frais avec ce type de film (et on les en remercie). Aujourd'hui, il a été demandé à Dakota Johnson de revenir sur l'un de ces films : Madame Web. Comment expliquer cet échec ? Johnson est-elle responsable ?

Voici ce que l'actrice a déclaré avec un petit rire :

Ce n'était pas ma faute. Il y a ce truc qui se produit en ce moment. Beaucoup de décisions créatives sont prises en comité. Ou prises par des gens qui n'ont pas une once de fibre créative en eux. Et c'est vraiment difficile de faire de l'art de cette façon. Ou de créer quelque chose de divertissant de cette façon. Et je pense que, malheureusement, avec Madame Web, cela a commencé avec quelque chose qui s'est finalement changé en autre chose. Et à ce moment-là, je faisais partie du voyage. Mais ça arrive. Des films à gros budget qui se plantent, cela arrive tout le temps. Je n'ai pas de pansement. je ne me dis pas "Oh, je ne referai plus jamais ça". J'ai déjà fait de petits qui films qui n'ont pas marché. Qui s'en soucie ?

Effectivement, dire qu'il s'agissait de la faute de Dakota Johnson reviendrait à dire qu'elle était le seul problème du film. Ce qui est loin d'être le cas.