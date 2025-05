[Sorties Comics] Vendredi 30 Mai

Urban Comics

Emprisonnée et torturée pendant de longs mois, Wonder Woman est enfin libérée avec un objectif précis : mettre fin à son duel contre le Souverain. Alors que leur guerre prend une tournure dangereuse, ses proches sont plus que jamais au coeur du danger, à commencer par Steve Trevor... Dans un futur proche, la naissance de Trinity se profile, et le destin de Diana en sera à jamais changé : comment s'adapter à son nouveau rôle de mère après tant de tragédies et d'effusions de sang ?

Contenu vo : Wonder Woman (2023) #14-19

Prix : 22€