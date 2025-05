La chronologie Green Lantern

Pour ne plus se perdre avec les Green Lantern

Vous vous y perdez avec tous les Green Lantern ? Pas de problème, on vous propose aujourd'hui une frise chronologique qui reprend TOUS les gros évènements des Green Lantern pour que vous puissiez les situer et avoir une vision d'ensemble de l'ordre des évènements. Qui est le premier Green Lantern ? A quel moment a-t-il laissé sa place ? Par quelles grosses crises est passé Hal Jordan ? Pourquoi le run de Geoff Johns est-il aussi mémorable ? Où en est-on aujourd'hui ? Tout ceci est plus encore, c'est dans notre notre petite frise chronologique :

