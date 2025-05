[Sorties Comics] Mercredi 21 Mai

Panini Comics



Marv Wolfman, Carmine Infantino, John Buscema



En 1978 et 1979, Marv Wolfman conclut la première série de Nova après vingt-cinq épisodes de haute volée. Le héros a quand même le temps d’apparaître en guest-star dans d’autres aventures, avec les Quatre Fantastiques et les Défenseurs.

(Contient les épisodes US Nova (1976) 19-25, Fantastic Four Annual (1963) 12, Defenders (1972) 62-64 et Marvel Two-In-One Annual (1976) 3, précédemment publiés dans FANTASTIC FOUR : L'INTÉGRALE 1978-1979, DEFENDERS : L'INTÉGRALE 1978-1979, MARVEL TWO-IN-ONE : L'INTÉGRALE 1978 et Nova 20-26)

Prix : 36€