Le trailer de Superman passe (déjà) devant Fantastic Four: First Steps

Dans une société qui a toujours privilégier la course au succès, il est difficile de ne pas mettre en place des comparaisons. Et c'est d'autant plus vrai pour des sociétés tels que Marvel et DC.

Cet été, deux films très attendus des fans vont sortir. Le premier est Fantastic Four: First Steps. Non seulement les Quatre Fantastiques est un univers particulièrement apprecié de l'écurie Marvel mais, en plus, il s'agit du premier film FF 100% Marvel Studios après le rachat de la 20th Century Fox par Disney. Une information qui veut dire également qu'il s'agit de leurs premiers pas dans le MCU. Et lorsque l'on sait combien Doom sera important dans les prochaines années au cinéma, on ne peut que surveiller le film de près (et ce, même si Doom n'y est pas). Le second film est bien entendu Superman. Ce dernier a déjà eu sa chance par le passé et, il avait bien été réalisé par Warner Bros / DC Comics (contrairement à Marvel qui vient seulement de récupérer l'univers). Ici, la notion de reboot est donc plus légitime. Pourtant, reboot ou non, le film est également très attendu et pour cause : il s'agit du top départ du DCU au cinéma (ndlr : je dis bien au cinéma. Je n'ai pas oublié Creatures Commando). Autre raison pour laquelle le film est attendu : il s'agit de Superman . LE super-héros par exemple, le chef de file du DCU et de DC au sens large avec Batman , le premier super-héros moderne... Ne cherchez pas plus loin.

Dans ce jeu des comparaisons, il semblerait que le premier round, celui des trailers, ait été remporté haut la main par Superman . En effet, au moment où j'écris ces lignes, la bande annonce US du film en est à 21 510 850 de vues sur youtube contre 19 483 387 de vues pour les Quatre Fantastiques. Et bien sûr, le trailer de DC Comics est sorti il y a deux jours tandis que celui des Quatre Fantastiques est sorti il y a un mois. A présent, reste à savoir si cela veut vraiment dire que Superman est plus attendu que les Quatre Fantastiques. Pour le moment, le nombre de likes est identique avec 473k de likes des deux côtés.

Pour les intéressés, sachez que nous avons réalisé une analyse du trailer de Superman mais aussi une analyse du trailer des Quatre Fantastiques.

De votre côté, comment expliquez-vous cette différence et, surtout, quel est le film que vous attendez le plus et pourquoi ?