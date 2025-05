Absolute Batman tease la transformation d'un super-vilain iconique de Batman

Absolute Batman tome 1 sort en France à la fin du mois. Mais bien sûr, aux Etats-Unis, le titre continue son bonhomme de chemin. Et c'est d'autant plus vrai avec la fin d'Absolute Batman #8 qui nous tease l'arrivée d'un nouveau super-vilain dans l'univers. En effet, Scott Snyder a placé pas mal d'éléments afin de préparer la suite des aventures du Chevalier Noir et l'un de ces éléments va être utilisé. Pour rappel, Batman est, dans cet univers, ami avec Killer Croc , Double-face, le Riddler , le Pingouin et Catwoman . On peut donc s'attendre à ce que les personnages soient utilisés tôt ou tard.

A la fin du premier arc, le Joker version Absolute nous teasé l'arrivée de Bane qui sera, effectivement, au centre du prochain arc. Mais il ne sera peut-être pas tout seul. En effet, à la fin du mini-arc Absolute Zero (soit Absolute Batman #7 et Absolute Batman #8), on nous tease la capture de Waylon Jones. Et si on ne nous parle pas de transformation, on sait qu'il est destiné à être envoyé à Ark M où les transformations sont monnaie courante.

Vous l'aurez compris, s'il n'est pas encore avéré que Killer Croc sera de la fête dès le prochain arc, il est pour le moins évident que son arrivée sera pour très bientôt.

