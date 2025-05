Krysten Ritter de retour en Jessica Jones dans la saison 2 de Daredevil: Born Again

Jusque-là, il ne s'agissait que de bruits de couloir mais c'est à présent officiel ! Krysten Ritter reprendra bien son rôle de Jessica Jones dans la saison 2 de Daredevil: Born Again. Une annonce qui marque également, de manière officielle, les débuts du personnage au sein du MCU.

C'est lors de Disney Upfronts que l'actrice a confirmé la chose en rejoignant Charlie Cox sur la scène. Là, elle a déclaré :

C'est tellement génial d'être de retour, de retrouver Jessica après trois saisons et 'The Defenders', et maintenant de rejoindre le MCU. Je suis tellement excitée de ramener ce personnage iconique, et sans trop en révéler, il y a encore beaucoup de surprises à venir pour Jessica Jones. Cette saison va être incroyable !