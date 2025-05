Marvel tease l'arrivée de Spider-Man dans la série Gwenpool

Alors que Gwenpool #1 est sorti ce matin aux Etats-Unis, Marvel Comics vient de dévoiler les covers et les synopsis de Gwenpool #2 et Gwenpool #3. L'occasion pour les fans de découvrir la direction que va prendre la mini-série.

Voici les informations :

Gwenpool #2 :

ENTRE… WEAPON EX ! Gwenpool affronte son double mortel alors que New York brûle. Qui est le mystérieux Architect et quels sont ses plans pour l'univers Marvel ? Avec la participation spéciale du Spectaculaire Spider-Man et de Kate Bishop !

Gwenpool #3

UN MONDE SANS GWENPOOL ! Les funérailles de Gwendolyn Poole. Deux tombes. Deux corps. Deux âmes en peine. Peter Parker se retrouve piégé dans le passé alors que Kate Bishop fait face à un avenir sans son amie. Le nouveau monde de Gwenpool prend un tournant sombre… vers la vengeance !

Pour rappel, la série tiendra en cinq numéros. Le deuxième numéro sortira le 18 juin et le troisième numéro le 23 juillet.