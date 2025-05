Matthew Lillard (scream) tease un petit rôle pour Daredevil: Born Again

L'excellent Matthew Lillard a accepté de répondre à quelques questions auprès de comicbook.com. Sans surprise, les questions ont porté autour de son rôle dans Daredevil: Born Again. L'interprète de Stu dans Scream mais malheureusement, il n'a dévoilé que peu d'informations lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il pouvait dire à propos de son rôle dans la série :

C'est Marvel, donc rien (rires). Je crois que marvel impose des restrictions encore plus sévères que Star Wars, je dirais que je suis dans l'univers. C'est un peu un petit rôle en ce moment, mais j'espère que les gens l'apprécieront, et qu'ils le ramèneront d'une manière ou d'une autre.

Dans le même ordre d'idée, il a refusé de dévoiler s'il allait porter un costume ou non :

Je n'aime vraiment pas les spoilers. Je ne regarde pas les trailers. J'ai vu Thunderbolts*, et ils ont mis un trailer Thunderbolt* au cinéma. Je me suis dit "C'est quoi ce bordel ? Je suis littéralement au cinéma et vous me montrez le trailer du film que je suis sur le point de regarder". Alors vous voyez, je n'aime pas ça. De mon point de vue, je pense que, moins nous en savons, plus nous sommes capables d'être surpris et de profiter de l'expérience au lieu d'avoir des attentes.