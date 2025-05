Selon le scénariste de Black Widow, cette dernière ne reviendra pas

Scarlett Johansson et le MCU, c'est vraiment fini ?

Comme vous le savez déjà, le personnage de Black Widow est mort au sein du MCU. Mais comme vous le savez sans doute aussi, "mort", dans les comics ou au cinéma, cela veut tout et rien dire. Tout cela pour dire que de nombreux fans continuent d'attendre patiemment le retour de Scarlett Johansson en Veuve Noire (et ce, malgré le fait que l'actrice ait porté plainte contre Disney mais également malgré le fait que l'actrice elle-même ait déclaré que le personnage était mort et bien mort). Ainsi, il a été demandé au scénariste de Black Widow , Eric Pearson, s'il avait entendu quoi que ce soit concernant un hypothétique retour de Natasha Romanoff . Voici ce qu'il a répondu :

Avant toute chose, je tiens à dire que je n'en ai aucune idée. J’ai l’impression que sa fin dans Endgame et son épilogue avec notre préquelle de Black Widow étaient tellement adorables. Je serais donc surpris, mais je n’y connais rien. J’ai très peu de connaissances sur ce qui se passe avec Doomsday en ce moment.

De votre côté, aimeriez-vous la revoir ? Ou êtes-vous plutôt de l'avis de Pearson ?