Scarlett Johansson attaque Disney en justice concernant la diffusion de Black Widow

Alors que les salles de cinéma se plaignaient déjà de la double diffusion du film Black Widow, en VOD sur Disney+ en même temps qu'au cinéma, c'est maintenant l'actrice Scarlett Johansson qui monte au créneau. Selon le Wall Street Journal, celle qui interprète Natasha Romanoff à l'écran aurait attaqué le groupe Disney en Justice , sous prétexte que cette diffusion en VOD représente une rupture du contrat qui la lie à Marvel Studios.

Selon cette plainte, "Disney a intentionnellement induit cette rupture de contrat de la part de Marvel Studios, sans justification, pour empêcher Ms. Johansson de réaliser le bénéfice optimal de son accord avec Marvel". Le contrat de l'actrice serait apparemment très lié au succès financier du film, et son équipe juridique estime que ce choix de diffusion lui aurait coûté dans les 50 millions de dollars.

L'un de ses avocats, John Berlinski, a émis cette déclaration :

Ce ne sera sans doute pas le dernier cas dans lequel des talents d'Hollywood tiennent tête à Disney et montrent clairement que, peu importe ce que prétend la compagnie, elle a un devoir légal d'honorer ses contrats.

Ce choix de diffusion simultanée au cinéma et en streaming s'est avéré être un plan de secours pour les studios durant cette période de pandémie, que l'on va encore voir régulièrement tout au lond de l'année, notamment du côté de la Warner Bros. Mais c'est un choix qui pouvait surprendre pour Black Widow , alors que le film sortait dans une période plus favorable à une diffusion dans les cinémas. La double sortie aura permis d'offrir au film un très bon démarrage cummulé, mais aura très vite présenté ses limites alors que les chiffres du box-office n'ont fait que baisser, et ne sont pas ceux espérés. Et la sortie rapide en VOD (ailleurs que sur Disney+) dès le 10 août, ainsi que la sortie en blu-ray le 14 septembre, raccourcissant encore la durée de vie au cinéma, ne devraient rien arranger à l'affaire.