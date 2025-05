Thunderbolts passe le cap des 300 millions de dollars

MAJ du 19/05

Thunderbolts* aussi appelé The New Avengers aussi appelé Le petit dernier de la team Marvel / Disney vient de passer le cap des 300 millions de dollars. Grâce à un week-end à 16.5 millions de dollars sur le sol américain et à 15.7 millions de dollars à l'internationnal, le film en est à présent à 324.7 millions de dollars dont 155.4 millions de dollars sur le sol américain.

Si les chiffres en eux-mêmes ne sont pas si mauvais, le budget du film, plutôt élevé, fait qu'il y a de grandes chances que le film soit placé dans les films "non rentables". Avec un budget estimé à 280 millions de dollars (tout compris), il devrait faire dans les 500-560 millions de dollars pour être jugé rentable. Un chiffre qui, aujourd'hui, s'annonce difficilement atteignable.

- - -

MAJ du 12/05

Les chiffres du week-end sont tombés. Et le moins que l'on puisse dire que c'est que le petit dernier de l'écurie Marvel / Disney, Thunderbolts*, s'en sort bien. En effet, après son deuxième week-end de diffusion dans les salles obscures, le film a atteint 128.4 millions de dollars de recettes sur le sol américain et 143.7 millions de dollars à l'internationnal. Au total, le film a donc atteint un très respectable 272.1 millions de dollars de recettes pour le moment.

Par contre, côté prévisions, on estime que le film devrait se terminer aux alentours de 405-445 millions de dollars. Si tel est le cas, le film ne passera pas le seuil de rentabilité. Il faut donc espérer pour Marvel que le film fasse un tout petit plus que les prévisions (450 millions minimum).

Sur Rotten Tomatoes, le film est certifié frais à 88% et pour ce qui de la team MDCU, elle a également été convaincue :

- - -

Maj du 05/05

Après le premier jour, il est temps de parler du premier week-end aussi appelé "démarrage" ou "week-end d'ouverture". Au final, selon THR, Thunderbolts* a réalisé 76 millions de dollars sur le sol américain. Les estimations, qui avaient été revues à la hausse, parlaient d'un début allant entre 70 et 75 millions de dollars. Sur ce point, le film est donc loin de décevoir. Quant au chiffre en lui-même, il reste également, plutôt bon.

Pour ce qui est de l'internationnal, le film a réalisé 86.1 millions de dollars. Au total, le film en est donc 162.1 millions de dollars à l'heure actuelle.

Pour rappel, vous pouvez trouver notre avis sur le film ici.

- - -

Maj du 04/05 :

Les chiffres du premier jour sont à présent tombés aux Etats-Unis. Thunderbolts*, le dernier film de l'écurie Marvel aura réalisé 31.5 millions de dollars. Malgré les bons chiffres de l'avant-première, le film commence donc plutôt doucement si on le compare aux autres films du MCU (il est tout juste devant Les Eternels). Il est également bien derrière Captain America: Brave New World qui avait déjà réalisé, à ce stade, 40.9 millions de dollars (merci, la Saint-Valentin).

- - -

Hier, c'était la cueillette du muguet. Et c'était cool. Mais hier, c'était aussi l'avant-première de Thunderbolts* aux USA. Bonne nouvelle pour Marvel et Mickey, le film a réalisé d'excellentes performances avec un très joli 11 millions de dollars. C'est moins que les 12 millions de Captain America: Brave New World mais ce dernier avait déjà trois films à son actif. Bien qu'il ne soit pas lié à Chris Evans, il restait donc lié à une saga connue du grand public. A l'inverse, Thunderbolts* a fait plus que Shang-Chi and the Legend of Ten Rings ($8.8 million) et Eternals ($9.5 million). Mieux encore, les analystes ont, pour la deuxième fois, revu leurs chiffres à la hausse avec un premier week-end qui ne ferait plus 75 millions de dollars mais 80 millions.

Bref, le film n'attend plus que vous !