Mike Deodato, co-créateur d'Ironheart, n'a reçu aucune compensation pour la série Disney +

Malheureusement, nous n'avons pas fini de parler des auteurs qui se font avoir par Marvel. Le dernier en date est Mike Deodato qui, visiblement, n'a rien reçu pour l'utilisation d'Ironheart / Riri Williams au sein de la série TV éponyme de Disney +. Alors vous allez me dire que Marvel est connu pour ne pas donner de droits d'auteurs / royalties et que Mike Deodato devrait le savoir. Oui, c'est un fait. Sauf que celui qui a créé le personnage avec Brian Michael Bendis en 2016 n'a rien eu DU TOUT. Or, d'ordinaire, Marvel fait un geste histoire de dire "t'as vu, on profite à mort mais on sait que tu existes". Les sources parlent d'une somme modeste qui irait autour de 5000$ avec une invitation sur le tapis rouge lors de la grande première (sauf pour Rob Liefeld qui, lui, l'a eu dans l'os et qui l'a vraiment mauvaise depuis). Voici ce qu'a déclaré Deodato sur Instagram :

En tant que dessinateur de comics, il y a peu de sentiments plus gratifiants que de voir un personnage que vous avez aidé à créer prendre vie sur grand écran. Mais j'ai beau célébrer ce moment, il y a aussi une pointe d'amertume. Vous voyez, alors que Marvel a construit un empire valant des milliards sur le dos de ses créateurs, le modèle de compensation n'a pas suivi le rythme du succès. Ce n'est pas tant pour moi. C'est une question de principe. Quand un personnage dans lequel vous avez investi votre cœur contribue à alimenter le moteur d'une machine valant plusieurs milliards de dollars, une petite part de ce succès semble juste. Les créateurs ne demandent pas des milliards ni même des millions. Juste un signe, un peu de reconnaissance et une part qui reflète la contribution qu'ils ont apportée. Ce n'est pas seulement une question d'éthique—c'est aussi une bonne affaire pour eux. Marvel, vous pouvez faire mieux que ça. Et j'espère sincèrement que vous le ferez, pour le bien des personnages que nous aimons et des créateurs qui leur donnent vie.

Difficile de ne pas être d'accord avec l'artiste...