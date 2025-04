La collection DC Paperback d'Urban s'étoffe

En février dernier, Urban Comics avait annoncé une nouvelle collection au format souple, ainsi que les titres prévus pour les mois de mai à juillet. L'éditeur a fourni la prochaine vague d'albums qui arriveront à la rentrée prochaine.

Commençons par le moins étonnant avec le tome 2 de Batman No Man's Land (le premier arrive en mai) à 45€. Pour rappel, s'il s'agit d'une réédition d'une série déjà publiée en cartonné, le découpage est différent et devrait tenir en moins de tome.

Les autres albums sont des titres Superman et sortiront en septembre. Superman La Légion des Super-héros (2006) regroupera les chapitres contenus auparavant dans les tomes 3 et 4 de Geoff Johns présente Superman . Superman – La Chute de Camelot (2006) contiendra en revanche de l'inédit pour Urban (mais pas en VF, Panini l'avait publié dans ses Superman /Batman).

Voici les détails :

Batman No Man’s Land partie 2

Les différents clans de Gotham se partagent toujours la cité dévastée par un tremblement de terre. Coupée du reste des États-Unis, la ville devient une plaque tournante du marché noir, organise des combats clandestins... Pris au piège de ses pires ennemis, Batman doit appeler à la rescousse ses fidèles alliés : Azrael, Robin, Nightwing et Catwoman . Chacun se retrouve avec une mission à accomplir. De son côté, le Joker se découvre une nouvelle conquête en la personne de Harley Quinn .

Date de sortie : 29 août 2025

Pagination : 704 pages

Contenu vo : Legends of the Dark Knight #120-122, Batman Chronicles #17, Batman: Shadow of the Bat #88-90, Azrael #56-58, Batman #568-570, Detective Comics #735-737, Nightwing #35-37, Catwoman #72-74, Robin #68-70, Batman: Harley Quinn #1, Batman: No Man's Land Secret Files #1.

Prix : 45 €

Superman – La Chute de Camelot (2006)

scénariste : Kurt BUSIEK

dessinateur : Carlos Pacheco

Tout semble aller pour le mieux dans le monde de Superman : son mariage est plus heureux que jamais, Intergang est en fuite et Metropolis est l'exemple même d'un Camelot moderne. Mais même l'Homme d'Acier n'est pas assez puissant pour éviter le désastre lorsqu'un Ancien sorcier prophétise la chute de Camelot !

Date de sortie : 12 septembre 2025

Pagination : 288 pages

Contenu vo : Superman #654-659, #662-664, #667, Superman Annual #13

Prix : 23.99 €

Superman La Légion des Super-héros (2006)

scénariste : Geoff JOHNS

dessinateurs : Gary Frank, George Pérez

Lorsqu'il était adolescent, Clark Kent a rejoint la Légion des Super-Héros, un groupe de jeunes justiciers venus du 31e siècle. Mais aujourd'hui, Superman est contacté par ces derniers pour sauver leur futur désormais dystopique. L'Homme d'Acier arrivera-t-il à remettre sur le droit chemin une humanité désabusée sous la coupe d'une Ligue de Justice xénophobe ?

Date de sortie : 12 septembre 2025

Pagination : 376 pages

Contenu vo : Action Comics #858-864 & Final Crisis: Legion of Three Worlds #1-5.

Prix : 26 €