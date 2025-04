Replay du Twitch du jeudi 24/04 : Absolute Superman, Godzilla, Predator, Avengers, Hitchcock...

Rejoignez-nous et partagez votre avis !

Bonjour à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible. Voici les liens des différentes parties :

Les numéros #1 de la VO #10 (Summer of Superman , Superior Avengers, Godzilla vs Fantastic Four...)

Les Gardiens #3 : Alfred Hitchcock et Alma Reville

Absolute Superman , notre avis sur le premier arc "Last Dust of Krypton " (Absolute Superman #1 à #6)

Enfin, pour les intéressés, nous avons également uploadé d'anciennes vidéos autour de Reservoir Dogs et Batman Begins.

- - -

Qui dit jeudi dit live Twitch ! Pour débuter ce nouveau live, nous commencerons par parler des derniers comics #1 sortis aux Etats-Unis. Nous parlerons des titres Summer of Superman , Superior Avengers et Predator versus Spider-Man , pour ne citer qu'eux. Nous continuerons avec un nouveau numéro de notre rubrique Les Gardiens avec, cette fois, un focus sur Alfred Hitchcock. Après cela, nous ferons un point sur les crossover Godzilla / Marvel dont les premiers numéros sont sortis aux Etats-Unis. Enfin, nous terminerons par notre analyse d'Absolute Superman dont le premier arc s'est achevé dernièrement.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce jeudi 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

