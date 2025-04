Urban Comics dévoile sa nouvelle vague de titres Nomad

Bonne nouvelle pour les fans de la collection Nomad (et on sait qu'ils sont nombreux !), Urban Comics a dévoilé quels seront les prochains titres qui débarqueront au sein de sa collection de poche. Ils sont au nombre de six et seront disponibles en librairie dès le mois d'août.

Sur les six titres, il y aura un nouveau titre : DCeased. Pour les cinq autres, il s'agira de la suite de série en cours sous ce format (avec, notamment, les excellents Gotham Central et Preacher).

Voici le détail complet :

DCeased de Tom TAYLOR – Trevor HAIRSINE – 8,90 € – 216 pages

Planetary tome 3 de Warren ELLIS – John CASSADAY – 10,90 € – 280 pages

Gotham Central tome 3 de Geoff JOHNS – Ivan REIS – Doug MANHKE – 10,90 € – 288 pages

Preacher tome 3 de Garth ENNIS et Steve DILLON – 13,90 € – 344 pages

Preacher tome 4 de Garth ENNIS et Steve DILLON – 13,90 € – 360 pages

Fables tome 9 de Mark BUCKINGHAM et Bill WILLINGHAM – 13,90 € – 448 pages

En somme... rendez-vous au mois d'août !