L'Origin Story de Mr Freeze version monstrueuse est à présent connue

Un savant mélange de sciences, de glace et de préhistoire

Attention, cette news contient des informations concernant Absolute Batman #7. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Il y a peu, à travers une vidéo, nous étudions les changements de design des personnages DC Comics de l'ère Absolute. Peu après, c'est le design radicalement différent de Mr Freeze qui a fait surface sur la toile. Une différence si notable qu'elle ne pouvait soulever qu'une question : que s'est-il passé ? En sachant que l'intervention de Freeze tiendrait en deux numéros, il y avait donc une chance sur deux pour avoir la réponse avec le numéro sorti aujourd'hui. Et comme vous l'aurez compris, c'est bien avec Absolute Batman #7 que l'origin story a été dévoilée.

Pour rappel, le personnage a été créé en 1954 à travers Batman #121 par Dave Wood, Sheldon Moldoff et Bob Kane. Il portait alors le nom de Mr Zero. Ce n'est qu'avec la série de 1966 qu'il commencera à adopter le nom de Mr Freeze et ce n'est qu'avec la série animée de 1992 que le personnage aura la dimension tragique que nous lui connaissons avec, notamment, la relation qu'il entretient avec sa femme.

Ici, pas de femme, pas de costume mais toujours un lien étrange avec le froid. Dans cette version, le jeune Freeze était en phase terminale et c'est pour cette raison que ses parents ont utilisé la cryogénie sur lui. Malheureusement, la glace utilisée était un type de glace très spécifique qui a été déterrée et qui, surtout, remontait à la préhistoire. Une glace qui l'aura sauvé mais également maudit.

Le physique du super-vilain ne tient donc pas de Nosferatu (bien que l'influence semble évidente) mais plutôt d'une influence préhistorique.

A noter que, cette fois encore, Victor doit également trouver le moyen de ramener quelqu'un à la vie sauf que, cette fois, il ne s'agit pas de sa femme Nora mais de ses parents :

Alors, que pensez-vous de cette revisite du personnage ? Plutôt radical, non ?