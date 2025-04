Hayley Atwell de retour pour Avengers: Doomsday et sa suite

C'était une rumeur de longue date mais c'est à présent officiel : l'actrice Hayley Atwell sera de retour pour Avengers: Doomsday et sa suite. L'information nous vient de THR. Vous ne la voyez pas ? Normal, elle n'a pas été annoncée en grande pompe mais à travers un article qui met en avant les 100 meilleurs avocats d'Hollywood. Parmi tous ces avocats, il y a Julian Zaifen et parmi ses clients, nous trouvons Dick Wolf, Eddie Murphy ou Darren Star. Et dans la liste des dernières activités effectuées par ce dernier, vous avez "accord pour une apparition de l'actrice Hayley Atwell dans les films Marvel Avengers 5 et 6". Autant dire que vous pouvez considérer cette information comme étant officielle et ce, bien qu'il ne s'agisse que d'une minuscule ligne au sein d'un article qui semble aussi conséquent qu'un tome de Game of Thrones.

Concernant le rôle que l'actrice tiendrait dans ce nouvel opus Avengers, les avis divergent. Si la plupart des sources mentionnent un rôle "non précisé", d'autres s'avancent un peu plus en annonçant un retour en Agent Carter.

A ce jour, Marvel ne s'est pas manifesté sur le sujet.