Lanterns : Chris Coy (The Deuce) rejoint le casting de la série HBO

C'est au tour de l'acteur Chris Coy de rejoindre le casting de la saison 1 de Lanterns qui sera diffusée sur HBO. Selon Deadline, l'acteur tiendra le rôle de Waylon Sanders, un routier intelligent mais du genre nerveux. Il s'agira d'un personnage secondaire créé pour les besoins de la série (hors comics de l'écurie DC donc).

L'acteur, notamment connu pour son rôle dans la série The Deuce, rejoint donc Jasmine Cephas Jones, J. Alphonse Nicholson, Jason Ritter, Nicole Ari Parker et, bien sûr, Kyle Chandler et Aaron Pierre.