Captain America: Brave New World, un scénariste en désaccord avec les critiques

Captain America: Brave New World n'a pas fait l'unanimité. Critiques mitigées, résultats au box-office décevant, il est assez difficile de parler de réussite. C'est dans ces conditions pour le moins difficiles qu'il a été demandé à Rob Edwards, l'un des scénaristes (oui, l'un des scénaristes car ils étaient à six scénaristes sur le projet) s'il était surpris par les critiques négatives. Voici ce qu'il a répondu :

Oui, non. Je pense que des choses similaires se sont produites... avec beaucoup de projets différents. C’était bizarre pour moi, parce que j'ai dit à certains de mes amis, qui sont critiques, "Je pense que vous avez raté quelque chose. Je pense que vous l'avez mal compris".

Quand les notes du public sont arrivées, tous ceux que j'ai vu m'ont dit : « Non seulement j’ai adoré, mais j’ai ramené ma famille la semaine suivante ». Je l’ai vu plus d’une fois. C’est un film tout à fait agréable, et je ne sais pas de quoi tout le monde parle.