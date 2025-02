Le réalisateur de Brave New World s'exprime sur les reshoots, les réactions du public et la scène post-générique

S'il y a bien un film qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, c'est bien Captain America: Brave New World. Et pour cause, le film oscille, le plus souvent, autour du 5/10 soit un film pas mauvais mais pas dingue non plus. Avec un film qui divise autant, il est toujours intéressant d'avoir le retour des personnes qui ont participé au produit final. Et dans le cadre d'un film, qui de mieux que le réalisateur pour prendre la parole ?

Or, Julius Onah, réalisateur de ce quatrième opus autour de Captain America, vient juste de prendre la parole lors d'une interview réalisée par Phase Zero ? L'occasion pour lui de revenir sur les points qui intriguent le plus les fans.

Voici ce qu'il a déclaré :

A propos reshoots :

Nous avons eu une phase de tournage supplémentaire. C'est le processus classique pour tous ces films. Il y a tellement de variables, et les reshoots deviennent essentiels pour peaufiner et proposer quelque chose que nous savons que le public aimera.

A propos des réactions du public :

Vous faites le meilleur film que vous pouvez faire, vous le sortez, et vous laissez le public réagir.

A propos de la scène post-credit :