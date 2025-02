La review MDCU de Captain America: Brave New World

Ce mercredi est sorti dans nos salles obscures le petit dernier de l'écurie Marvel : Captain America: Brave New World. Une sortie surveillée de près par les fans du monde entier tant il aura au centre de nombreuses rumeurs avant même de pointer le bout de son nez mais aussi du fait que les retours sont, le plus souvent, assez mitigés. Après tout, on parle souvent de film qui n'est ni exceptionnel, ni une catastrophe. Vu comme ça, il est assez difficile de se projeter. Aussi, il est temps pour MDCU de rajouter sa pierre à l'édifice avec l'avis des membres du staff !

Peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des Etats-Unis Thaddeus Ross - interprété par Harrison Ford qui fait ici ses débuts au sein du MCU - Sam Wilson se retrouve plongé au coeur d'un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l’opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang…

L'avis de Cyrille

Un nouveau Captain America , sera-t'il dans la lignée des précédents ou bien tombera-t'il dans l'oubli ? La réponse sera un peu plus complexe qu'un simple oui ou non. Pour faire simple, ce film correspond plus à un gros épisode conclusion à la série The Falcon and the Winter soldier qu'à un film de la trilogie Captain. En effet, on reprend directement avec les personnages de la série là où on les a laissé excepté Bucky Barnes qui sera quasiment absent du film. D'ailleurs, point négatif vis-à-vis du personnage mais c'est vraiment amené de manière maladroite sa situation. Dans la même lignée que les points négatifs mais le personnage de Ruth qui n'apporte au final pas grand chose au film et c'est bien dommage, le personnage est survolé.

En revanche, au niveau des thématiques, le traitement lié autour du mythe de Captain America est plutôt bien respecté, avec le trio de Sam, Isaiah et Joaquin, chacun représentant un aspect. Isaiah représente la vieille génération ayant perdue confiance dans son pays, Joaquin au contraire est celui qui regarde avec espoir et un optimisme montrant un regard candide envers son pays. Enfin, Sam Wilson qui fait la jonction entre les deux époques et doit montrer la direction à prendre avec le poids du mythe sur ses épaules. C'est plutôt bien mis en avant avec des conséquences visibles. Aussi, il faut noter le retour du général Thaddeus Ross qui est le sujet principal du film et questionne sur la véracité de la rédemption du personnage par rapport à son passé. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien abordé, Harrison Ford jouant bien son rôle, dommage néanmoins que les trailers spoilent certains éléments du film.

Concernant les antagonistes, ils restent assez "anecdotiques" principalement dû au fait que cela s'apparente plus à un gros épisode d'une série qu'à un film. De même que pour la réalisation qui reste correcte sans plus, à noter que les scènes d'actions sont lisibles. Pour ce qui est des effets spéciaux, dans l'ensemble c'est assez bon sauf la partie du milieu où l'on voit bien sur certains plans que c'est de la CGI sans pour autant nous sortir du film. Ensuite niveau OST, cela ne marque pas plus que ça. Enfin la scène post générique donne envie pour la suite mais à voir comment ils vont l'adapter bien entendu. Pour conclure, un film sympathique si vous avez aimé la série télévisée et que vous voulez voir la conclusion malgré l'apparition de certains éléments liés à l'univers Marvel finalement peu exploités.

Note : 3/5

L'avis de Jeff

S'il y a bien un film qui intriguait le fan avant même sa sortie, c'est bien Captain America : Brave New World. Et pour cause : nouveau Captain America , rumeurs de reshoots en pagaille, séances tests catastrophiques selon les dires, bande annonce qui n'annonçait rien de grandiose... Difficile d'imaginer une bonne fin pour le petit dernier de l'écurie Marvel. Et pourtant... Bah c'est pas mal du tout !

Anthony Mackie s'en sort bien en nouveau Captain America tout comme Harrison Ford et Giancarlo Esposito qui permettent d'ajouter un peu d'air frais à un MCU pourtant déjà bien chargé en stars. Danny Ramirez et Shira Haas sont peut-être un peu plus discutables bien qu'il n'y ait rien de catastrophique non plus (il faut dire aussi que le montage n'aide pas beaucoup à les mettre en avant). Niveau écriture des personnages, le nouveau Captain America est dans la continuité du premier dans le sens où, le plus important reste avant tout d'être une bonne personne qui n'abandonne pas, ce qui fait echo à l'un des thèmes principaux de Captain America : First Avengers et qui restera l'une des facettes les plus connues et appréciées du personnage dans le MCU. Exit le côté héros à la bannière étoilée, place au super-héros qui se bat contre tout le monde, peu importe sa nationnalité, du moment qu'il est une "brute qui s'en prend aux faibles". Ici, le changement réside avant tout dans le fait que l'immense Steve Rogers a choisi Sam Wilson ce qui, sans surprise, lui donne une très lourde responsabilité et est synonyme de pression constante. Concernant le fait que Red Hulk ne soit présent qu'à la fin, oui, c'est un fait mais bon... Harrison Ford est extrêmement présent à l'écran. Dire que le super-vilain n'est presque jamais là ne pourrait donc pas être plus éloigné de la vérité. Le personnage est présent, il est travaillé et est même au centre de plusieurs twists. Difficile d'en vouloir plus.

Niveau scénario, on reste plutôt dans la lignée de Captain America : Winter Soldier dans le sens où il s'agit d'un film d'action avec un complot politique omniprésent en toile de fond. Par contre, la comparaison avec le deuxième film s'arrête là. Brave New World est un bon divertissement qui se permet même le luxe d'y aller doucement avec la méthode Marvel au cinéma (entendez par là que les blagounettes se comptent sur les doigts de la main). Les scènes d'action sont assez différentes de celles que nous avons pu voir jusque là grâce à un Sam Wilson mi Captain, mi Faucon et le final est assez grandiose.

Pour ma part, j'ai passé un bon moment. Le film est le moins bon des films Captain America , c'est un fait, mais cela n'en fait pas un mauvais film pour autant. Nous avons vu clairement pire en matière d'adaptations de comics ces derniers temps.

Note 3.5/5

L'avis de Bart

Que dire de ce nouveau film Captain America ? "Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu" est la citation qui colle le mieux. On a ici un film qui subit la comparaison avec la trilogie précédente qui était excellente. On est plus dans l'ambiance de la série Falcon et Winter soldier , qui était déjà plutôt décevante. Le personnage de Falcon fait ce qu'on lui demande de faire mais du coup est beaucoup trop lisse et on s'ennuit. On prend plus de plaisir à découvrir et suivre les autres personnages. Déjà, Harrison Ford qui reprend le rôle de Thaddeus Ross de bien belle manière et que l'on attend de voir exploser pour devenir Red Hulk . Le personnage de Ruth qui semble jouer sur deux tableaux intrigue et se révèle être une bonne surprise. Joaquin est la caution humoristique du film, histoire d'avoir un peu de légèreté par moment mais sans que ce soit trop comme on a pu le voir dans les films précédents du MCU. Enfin, Isaiah Bradley qui est le Captain America "éclipsé" de l'histoire et qui a son importance dans l'intrigue, mais qui au final est trop peu présent.

Par contre, du côté des antagonistes, c'est plutôt catastrophique. Celui qui devait être le plus insignifiant est pourtant le meilleur : Seth Voelker, interprété par Giancarlo Esposito. Il a une véritable présence et aurait du avoir plus d'importance, mais au lieu de cela, on nous impose Samuel Sterns pour pouvoir justifier Red Hulk ensuite. Mais Sterns n'a aucun charisme, est dans l'ombre pendant trop longtemps et nous laisse indifférent. Enfin, celui que l'on atendait tous, Red Hulk nous déçoit tout simplement par son temps d'écran d'approximativement 5 minutes malgré tout le tapage médiatique autour de lui.

Au final, on a un film qui ne tient pas vraiment ses promesses, les intrigues politiques sont assez vites réglées. On peut au moins lui accorder de traiter les conséquences du film Les Eternels. On peut aussi glisser un petit mot pour Bucky , qui passe dans une scène mais dont on a du mal à voir le lien avec le film Thunderbolts qui arrive dans deux mois.

Note 2/5

L'avis de Anthony

"Captain America: Brave New World" signe un retour aux bases du MCU, abandonnant les intrigues multiverselles pour privilégier une histoire plus traditionnelle. Ce choix apporte un vent de fraîcheur après une phase 4 jugée trop chaotique par certains fans. Anthony Mackie endosse le costume de Captain America avec brio, apportant une profondeur et une humanité qui renforcent son charisme. Harrison Ford, en remplaçant William Hurt dans le rôle de Thaddeus Ross, livre une performance solide et imposante. Le film introduit également un nouveau Falcon, dont le traitement est soigné et réussi, rendant Justice au personnage.

Cependant, malgré un casting prometteur, l’utilisation de certains acteurs laisse à désirer. Giancarlo Esposito, pourtant excellent, se contente de trois brèves apparitions qui ne lui permettent pas d’exploiter tout son talent. L’intrigue, bien que bien construite, manque d’audace et de prises de risque, se contentant d’appliquer une formule déjà éprouvée. Si les scènes d’action sont efficaces et bien chorégraphiées, elles ne parviennent pas à compenser un certain manque d’originalité. Le film propose de bonnes idées mais peine à aller au bout de ses ambitions, ce qui laisse un goût d’inachevé. Malgré tout, "Brave New World" reste un divertissement agréable qui saura satisfaire les amateurs de l'univers Marvel.

Note 3/5

L'avis de Martin / The_Crusader

Même en voyant l’accident qu’est ce quatrième Captain America arriver, l’impact fait mal. Le Faucon et le Soldat de l’Hiver qui même si imparfait, abordait quelques thématiques et développements intéressant pour Sam et Bucky . Ici rien de tout ça.

Captain America Brave New World, est malheureusement plat, laid et charcuté au montage. Sam Wilson n’a jamais vraiment le temps de briller, aussi bien dans l’action que l’écriture du personnage. Le peu de dialogue un peu intéressant sur sa position en tant que nouveau Cap se fait en toute fin de film et coupé court par un running gag. Le nouveau Falcon n’a rien d’attachant ou d’intéressant et son origine des comics assez intense et propice à des histoires pertinentes est ici devenue mec de l’armée de l’air lambda. Et il est pas drôle en plus.

Le personnage de Sabra / Ruth Bat-Seraph (déjà problématique de par notre géopolitique actuelle) subit les caprices du montage, un coup elle a son costume et puis pouf on la voit plus du tout pendant 25 minutes et sans jamais faire allusion au dit costume. L’angle super-espionne ayant été coupée, elle ne sert plus vraiment à grand-chose.

Le retour de Samuel Sterns n’est pas si impactant que ça, et son parcours s’achève sur un pétard mouillé, dû au traitement de Ross / Hulk Rouge dans le film. Et en parlant du loup, le personnage de Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross semble être le point le plus positif du film. Déjà, et pas très étonnant, Harrison Ford est bon dans le rôle. Ses motivations personnelles et familiales fonctionnent bien, mais la présence du Hulk Rouge reste très superficielle, ce qui est dommage pour le point culminant du film. Donc bon, mettre 80 % de ces scènes là dans les trailers n’était pas vraiment une bonne idée pour créer une conclusion suprenante ou du moins pas frustrante. Je m’attendais à voir autre chose au-delà de l’affrontement final sous les cerisiers, mais non, rien ne viendra sauver ce film d’une déception et ce malgré mes attentes assez basses.

Marvel ne semble pas décidé (pour le moment en tout cas, on verra bien avec les deux autres films de l’année) à se prendre un peu plus au sérieux et privilégie la blague facile à la sincérité et l’importance d’une histoire d’un homme noir dans le costume d’un héros aussi ancré aux États-Unis (et surtout dans le contexte d’aujourd’hui). Une production plus que chaotique, entre changements créatifs, personnages coupées, et actualités problématiques, qui finira par se retransmettre dans ce film, sauvé des abysses par quelques rares points positifs. Captain America Brave New World, n’apporte rien, ne fait rien avancer (mis à par que youpi on a de l’adamantium maintenant…) et est un gachis d’Anthony Mackie, Harrison Ford, Tim Blake -Nelson, Blake Lively. Et avec autant d’acteurs et de personnages issus de l’univers Hulk , pourquoi on aurait pas fait un autre film Hulk ? Je continuerai à me poser cette question pendant un moment, même si je crains d’avoir déjà la réponse. Un gâchis bordélique et peu intéressant, mais qui reste en dehors des naufrages comme Madame Web.

Note 2/5

Au final, l'avis de MDCU reflète donc plutôt bien l'avis général concernant le film puisque les notes vont de 2/5 à 3.5/5, confirmant l'idée du "pas catastrophique, pas exceptionnel". La moyenne des cinq notes est d'autant plus révélatrice dans le sens où le film obtient donc la note de 2.7/5. Au final, nous retiendrons donc un film qui propose de bonnes choses mais également aux défauts certains et qui mise plus sur le divertissement que sur la prise de risque. A présent... A vous de vous faire votre avis !