Marvel Comics annule Weapon X-Men par Joe Casey et ChrisCross au numéro 5

Déjà une série en moins liée à One World Under Doom

La série avait été annoncée dans le cadre de l'event One World Under Doom. Plus précisément, elle faisait partie des quatre nouveaux titres annoncés et liés à l'event et, pour être plus précis encore, des deux nouvelles séries régulières (aux côtés de Red Hulk ).

L'annonce a été faite discrètement lors des sollicitations, le numéro 4 ayant été annoncé ainsi WEAPON X-MEN #4 mais le numéro 5 ayant finalement été annoncé ainsi WEAPON X-MEN #5 (OF 5). A ce sujet, Tom Brevoort a expliqué Parfois, un livre est destiné à être une série régulière, mais le soutien sur le marché n’est tout simplement pas là pour le permettre. C’était le cas avec WEAPON X-MEN. Autrement dit, des ventes déceventes.

En espérant, bien sûr, que cette annulation n'ait qu'un impact limité sur l'event One World Under Doom.

Pour info, vous pouvez notre avis sur le premier numéro de cette série ici et vous pouvez avoir un recap complet de l'event One World Under Doom ici.