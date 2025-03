Preview VO Daredevil: Cold Day in Hell #1

Old man Logan version Daredevil

En début de mois, nous vous dévoilions les covers de Daredevil: Cold Day in Hell #1. A présent, c'est la preview VO de ce même numéro qui a été dévoilée. Le numéro est écrit par Charles Soule et est dessiné par Steve McNiven. Il sortira ce mercredi pour 6.99$ du côté de Marvel Comics.

L’ENFER A MAL TOURNÉ ! Après une série d’événements horribles, le monde est en ruine. Matt Murdock est vieux, et ses pouvoirs se sont réduits à néant. Cependant, Matt ne veut pas rester les bras croisés et regarder ses compatriotes new-yorkais souffrir, alors au lieu de se lancer dans la ville grâce à la ligne de son Billy club, il lance de la soupe dans un centre alimentaire pour les pauvres. Mais lorsqu’un mystérieux vieil homme ridé arrête un convoi secret, provoquant une explosion, un gaz mortel remplit Hell’s Kitchen et cette histoire prend une tournure qui changera votre regard sur l’Homme sans peur.