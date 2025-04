Elodie Yung motivée à l'idée de revenir en Elektra dans Daredevil: Born Again

Avec la première saison de Daredevil: Born Again, plusieurs acteurs de la série Daredevil version Netflix ont pu reprendre leur rôle. Pourtant, il y a une actrice qui n'est pas encore réapparue : Elodie Yung. En effet, l'actrice qui a tenu le rôle d'Elektra Natchios dans la deuxième saison de Daredevil et dans la mini-série The Defenders n'est pas encore revenue dans Daredevil: Born Again. D'ailleurs, elle n'a pas encore été appelée. Mais contactée ou non, l'actrice est visiblement prête à revenir !

Voici ce qu'elle a répondu lorsqu'on lui a demandé si elle serait disposée à revenir pour la saison 2 :

Oh oui, carrément. C'était l'un des meilleurs personnages que j'ai eu à jouer. On verra. S'ils m'appellent, je décrocherais sans problème. C'est juste tellement de fun.

Bien sûr, le tournage de ladite saison 2 est déjà bien entamé. Il s'annonce donc difficile d'ajouter l'actrice au sein d'une intrigue véritablement construite. Mais qui sait... peut-être pour une saison 3 (si saison 3 il y a). Vous, aimeriez-vous revoir l'actrice en Elektra ?