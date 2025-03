Flash en une aprem'

Flash a été créé en 1959 par John Broome et Carmine Infantino. Depuis, il y a eu des tonnes de comics, des séries TV, un film, sans parler des apparitions du personnage dans de nombreux dessins animés. Et bien sûr, il n'y a pas que le Flash Barry Allen... On peut aussi parler de Wally West et Jay Garrick , pour ne citer qu'eux. Bref... il y a de quoi faire ! Avec autant de matériel, il peut être difficile de savoir par où commencer. Pas de panique ! Notre rubrique va vous donner les clés pour faire le tour du bolide écarlate et ce... en une aprem' !

