NECA fête les 35 ans de Teenage Mutant Ninja Turtles avec un superbe set

Le film Tortues Ninja, c'était il y a 35 ans de cela. Et si vous, vous l'aviez peut-être oublié, NECA, eux, ne l'ont pas oublié ! Et c'est justement pour marquer les 35 ans du film qu'un set de figurines est aujourd'hui proposé. Il est composé de Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo et de Splinter version "esprit, es-tu là ?". Le tout, bien sûr, entouré de nombreux accessoirs avec, en tête, les armes, les pizzas ou encore les marshmallows.

Le set coûte 169.99$ et est déjà disponible à la pré-commande pour une sortie prévue le dernier trimestre 2025.

Voici quelques images :

Les figurines possèdent 30 points d'articulation et, comme vous avez pu le constater, Splinter brille dans le noir. Pour les intéressés, vous trouverez plus d'informations ici.