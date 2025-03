Hush 2 : Des planches dévoilées nous montre Silence contre le Joker

Après 20 ans, l'équipe créative derrière Batman: Hush (ou Batman : Silence en VF) remet le couvert avec Hush 2, un arc qui remet en avant le super-vilain Silence et ce, dès Batman #158. Aujourd'hui, ce sont quelques cases du titre tenu par Jeph Loeb , Jim Lee, Scott Williams et Alex Sinclair qui ont été dévoilées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Silence revient en forme puisqu'il s'en prend au Joker.

Voyez plutôt :

Pour info, Batman #158 (ou Batman Hush 2 #1), c'est dès demain ! Et MDCU ne manquera pas de vous en reparler !

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en vous procurant Batman : Silence en cliquant ici puis en cliquant sur "acheter sur BDFugue".