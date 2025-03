Jason Aaron en charge de Godzilla Vs Thor #1

Marvel et Toho avaient annoncé six one-shot crossovers et aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur le sixième grâce à l'éditeur américain. Pour ce dernier Thor de piste (désolé pour la vanne), Godzilla se retrouvera face au Dieu d'Asgard. Et attention les yeux, l'équipe créative sera composée du scénariste Jason Aaron (qui connait l'univers de Thor comme sa poche) et du dessinateur Aaron Kuder.

Le groupe mortel d’assassins connu sous le nom de LA MAIN a conféré à GODZILLA le pouvoir de LA BÊTE ! KRA-KOOM !! THOR doit défendre MIDGARD contre GODZILLA - mais à quel prix ?!

Vous trouverez ci-dessous la cover régulière ainsi que les variant covers réalisées par Mark Bagley, Gavin Guidry, Nick Bradshaw et Walter Simonson.

Le titre sortira le 2 juillet.