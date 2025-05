Daredevil: Born Again : Charlie Cox nous donne l'épisode qu'il aime le moins

La série Daredevil: Born Again est passée par plusieurs étapes. Mais pour résumer la chose, nous sommes passer d'une saison de 18 épisodes à deux saisons de 9 épisodes avec une réécriture de nombreux épisodes (au point de parler de refonte de la série). Dernièrement, Charlie Cox (l'acteur derrière le masque de Daredevil) s'est exprimé sur les épisodes de la série et en a profité pour donner celui qu'il apprécie le moins. Il s'agit de l'épisode 1x05 intitulé "Hostages", réalisé par Jeffrey Nachmanoff. Un épisode qui se passe presque intégralement dans une banque le jour de la St Patrick. Voici ce que l'acteur a déclaré :

Malgré la refonte, il y a un épisode que nous n’avons pas changé du tout. C’est l’épisode à la banque, et cela faisait partie du premier tournage [...] et je n’étais pas dedans (ndlr : dans le sens "être dans le rôle"). Je n’ai pas aimé. C’était l’épisode que j’ai le moins préféré, et je l’ai en quelque sorte repoussé autant que je le pensais possible. J’ai dit : "Je ne crois pas à un braquage de banque en 2025. On dirait un truc des années 1970". De nos jours, il y a trop de technologie pour que cela fonctionne. Et aussi, je ne pensais pas que l’appareil utilisé pour le vol était assez sophistiqué. J’ai vraiment repoussé l’épisode, et pourtant j’entends tellement de gens dire qu’ils adorent cet épisode. Donc, cela montre simplement que l'on ne sait jamais. C’est tellement subjectif. Les goûts de chacun sont différents. Et j’ai entendu dire que cet épisode est l’un des mieux notés. En interne, quand ils font leurs audiences, c’'était l'une des séries Disney les mieux notées qu’ils aient eues.