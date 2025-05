Marvel va éditer des comics X-Files... et peut-être des crossovers Marvel / X-Files !

C'est une déclaration très intéressante que vient de nous faire Jonathan Hickman lors d'un podcast avec David Harper. En effet, l'auteur a expliqué que Marvel a signé un accord avec la Fox afin de réaliser des comics Predator et Aliens. Jusque-là rien de nouveau. Mais Hickman en a profité pour ajouter un univers à la liste :

Nous avions fait un deal avec la branche film de la Fox, alors il y a eu des bouquins Predator, des bouquins Aliens, et ils seront en mesure de faire des bouquins X-Files.

Pour ce qui est des crossovers, cette possibilité serait toujours en discussion.

Dans la catégorie anecdote, il explique aussi que les séries Aliens Vs Avengers tenaient plus du Aliens Vs Marvel Universe mais que, d'un point de vue marketing, le logo AVA avait plus de gueule.