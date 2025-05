Les dernières covers de Bring on the Bad Guys par Lee Bermejo se dévoilent

En février, Marvel annonçait l'event Bring on the Bad Guys. Ces derniers mois, les différentes sollicitations de Marvel ont permis de lever le voile sur quatre des sept titres. Aujourd'hui, nous avons finalement les covers des derniers numéros. Il s'agit des covers liées à Red Skull, Dormammu et Mephisto.

Voici le détail des titres :

BRING ON THE BAD GUYS: RED SKULL #1

Ecrit par STEPHANIE PHILLIPS & MARC GUGGENHEIM et dessiné par TOMMASO BIANCHI & MICHAEL STA. MARIA

Sortie le 13 août

Crâne Rouge aussi sinistre que possible dans une histoire de son impitoyable passé pendant les jours sombres de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de l’avenir horrible qui attend Captain America en conséquence, grâce à un pacte avec le diable lui-même ! Vous en serez les témoins.

BRING ON THE BAD GUYS: DORMAMMU #1

Ecrit par ALEX PAKNADEL & MARC GUGGENHEIM et dessiné par JAVIER PINA & MICHAEL STA. MARIA

Sortie le 20 août

La saga prend une tournure hallucinante alors que Dormammu est entraîné dans une bataille à travers les générations et que les horreurs arcaniques de la Dark Dimension prennent vie comme vous ne les avez jamais vues auparavant ! Mais qu’est-ce qui pourrait pousser Dormammu à aider quelqu'un cherchant son aide ?

BRING ON THE BAD GUYS: MEPHISTO #1

Ecrit par MARC GUGGENHEIM et dessiné par ÁLVARO LÓPEZ.

Sortie le 27 août

Les chemins des sept méchants se heurtent dans le grand final, BRING ON THE BAD GUYS : MEPHISTO #1 de Marc Guggenheim et de l’artiste Álvaro López. La victoire est à la portée de Méphisto alors qu’il se prépare à prendre le contrôle de toutes les âmes sur Terre ! Mais qui est le mystérieux personnage qui se dresse devant lui ?

Les covers ont, cette fois encore, été réalisées par Lee Bermejo.