Amanda Seyfried a refusé le rôle de Gamora dans GOTG

Nous commençons cette journée du 21 mars avec une petite news people. Nous apprenons aujourd'hui que l'actrice Amanda Seyfried (Veronica Mars, Lolita malgré moi, Mank...) a refusé de tenir le rôle de Gamora dans les Gardiens de la Galaxie premier du nom. Les causes ? Le maquillage, une autre proposition mais surtout, la peur d'être dans le premier film Marvel qui se ramasse au box-office.

Voici ce qu'elle a déclaré lors d'un podcast :

J'étais vraiment effrayée à l'idée d'être coincée et peinte d'une couleur différente à cause du temps que cela prend. C'était une opportunité énorme. Je venais tout juste de rencontrer James en personne. Il est merveilleux. Apparemment, quelqu'un a dit qu'il ne s'en souvenait pas, mais c'est tout-à-fait vrai. J'ai bien reçu l'offre et j'y ai réfléchi pendant quelques jours. Je ne voulais pas vivre à Londres six mois par an. Il y avait un autre film que je voulais vraiment faire avec Seth MacFarlane qui s'appelait A million ways to die in the west. Cela semblait être une bonne opportunité.

J’étais à un moment précaire de ma carrière et je ne voulais pas souffrir pour le travail. Rester assise là pendant quatre heures et demie tous les matins semblait ne pas être amusant. J’avais fait quelques trucs sur écran vert et ce n’était pas ma meilleure prestation ou ni ma tasse de thé à l’époque. Je ne regrette rien. J’ai pris cette décision pour moi-même. C’était bon pour moi à l’époque et c’est bon pour moi maintenant.

N’oublions pas non plus que faire partie du premier film Marvel qui se casse la figure n’est pas bon pour votre carrière.J'ai pensé cela parce qu’il s’agissait d’un arbre et d'un raton laveur qui parlent, parce que si c'était bien le premier film Marvel à se casser la figure, Chris Pratt et moi ne travaillerions plus jamais. J’avais tort! Mais j’étais juste futée. J'ai joué la sécurité.