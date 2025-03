Exceptionel X-Men continue. Un peu.

Avec Marvel qui est actuellement en train de redessiner l'univers X-Men, il y a plusieurs séries de cet univers qui ont pris fin plutôt que prévu : X-Force et NYX (nous vous en parlions ici).

A côté de cela, le titre Exceptional X-Men semblait continuer sur sa lancée puisque Marvel n'en avait aucune mention jusque-là. Eh bien sachez que c'est officiel ! Contrairement aux autres, ce titre pourra continuer au moins pour un numéro 11 et 12.

Voici ce qui a été déclaré sur le sujet :

Il y aura un Exceptional X-Men #11 et #12. Et cela continuera tant que suffisamment de gens seront là pour soutenir le titre. Néanmoins, et c'est plus vrai encore aujourd'hui, aucun titre ne peut se poursuivre indéfiniment. Donc il faudra fatalement en reparler tôt ou tard. Mais le fait de s'inquiéter pour ce qui risque de passer demain risque aussi de vous empêcher de profiter du temps présent. Si vous aimez la série, je vous conseillerais surtout de vous détendre, d'en profiter et de ne pas vous en inquiéter.