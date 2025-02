Marvel arrête les séries X-Force et NYX après dix numéros

Avec Marvel qui est actuellement en train de redessiner l'univers X-Men, il y a plusieurs séries en cours de cet univers qui deviennent clairement de véritables obstacles. Ce n'est donc qu'une demi-surprise de voir l'éditeur mettre fin à deux séries plutôt récentes de l'univers des mutants : X-Force et NYX.

Pour ce qui est de X-Force, le scénariste Geoffrey Thorne a expliqué qu'il avait fait des pieds et des mains pour que le titre ait une véritable fin bien qu'il ne s'agisse pas de celle qu'il avait véritablement prévue (qui aurait nécessité, toujours selon Thorne, de cinq numéros supplémentaires).

Du côté de NYX, Jackson Lanzing a affirmé que le dernier numéro mettra bien en scène la fin qu'il avait prévue. Du point de vue scénaristique, l'impact devrait donc être minime. Et il ne faut pas oublier non plus que l'auteur sera en charge de Kamala Khan dans Giant-Sixe X-Men dont la sortie est prévue pour le mois de mai.

A noter que, pour le moment, la série X-Factor de Mark Russell n'a pas encore été touchée par les annulations mais elle pourrait bien être la suivante.