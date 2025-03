Invincible : changement de taille pour Conquest dans l'épisode final

Attention, cette news contient un spoiler de l'épisode final de la saison 3 d'Invincible. Si vous ne désirez pas découvrir ce qui s'y passe, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre tour.

Comme vous le savez sans doute déjà, l'avant-dernier épisode de la série animée Invincible met en avant un personnage qui était très attendu par les fans mais qui, en plus, est doublé par un acteur très apprécié lui aussi : Jeffrey Dean Morgan. Il s'agit de Conquest, un véritable monstre de destruction Viltrumite et, sans aucun doute possible, l'un des plus terribles adversaires d'Invincible. Un ennemi que nous retrouvons, sans surprise, dans le dernier épisode de la saison.

Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 3 qui a été diffusé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il aura été surprenant. En effet, la série animée a ajouté plusieurs lignes de dialogues au personnage de Conquest. Des déclarations qui n'apparaissaient pas dans le comics et qui changent toute la dynamique du personnage. Alors que dans le comics, il est avant tout le bras armé du peuple Viltrumite, une brute géante inarrêtable, dans la série animée, ils lui ont ajouté un petit coeur qui bat. Comment ? En une phrase : "Je me sens si seul".

Voici ce qu'il déclare :

Je me sens si seul. Tous les autres Viltrumites ont peur de moi, personne ne me parle. Personne ne veut être mon ami, ils me trouvent instable. Ils m'envoient de planète en planète commettre des atrocités en leur nom et plus je deviens bon dans ce que je fais, plus ils ont peur de moi. Je suis victime de mon propre succès, victime de Conquête. Je n'ai même pas de véritable nom, juste un but. Je suis capable de tellement plus et personne ne le voit. Parfois, je me sens si seul que je pourrais en pleurer, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que cela n'aurait aucun intérêt. Pas une seule personne dans l'univers tout entier s'en soucierait.

Voilà ce qui s'appelle une sacrée déclaration qui offre, par la même occasion, un sacré changement au personnage, pas vrai ?

Pour rappel, le processus créatif derrière les écarts que prenait la série par rapport au comics avait été détaillé ici.

Et vous, que pensez-vous de ce changement de caractère final ?