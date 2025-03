Invincible : Les différences entre le comics et l'animé expliquées

Si vous connaissez à la fois le comics et l'animé Invincible, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que, comme pour de nombreuses autres adaptations, il existe des différences notables entre les deux. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Par contre, là où cela devient plus intéressant, c'est que ces changements sont le fruit d'un processus qui reflète clairement une volonté de bien faire.

Voici ce que le co-showrunner Simon Racioppa a déclaré sur le sujet :

Tout commence avec Robert [Kirkman] et moi (et quelques-uns de nos scénaristes) assis au début d’une saison et parcourant le comics. On passe en revue les numéros et on en discute, des idées qu’il aurait pu avoir à l’époque mais qu’il n’avait pas les pages nécessaires à leur exploitation, des éléments que nous pourrions développer dans de plus grandes histoires... Nous recherchons des endroits où nous pourrions ajouter plus d'histoire ou de rythmes émotionnels intéressants. Il s’agit aussi de faire le suivi des changements que nous avons apportés lors des saisons précédentes, c’est-à-dire donner à Debbie un peu plus de temps dans la série que dans les comics.